2019-08-06T15:31:31+03:00
Общество

Мичуринцам предлагают сыграть в «яблочные» шашки

Необычную игру проведут на День садовода
Ксения АЛЕШИНА
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Высота шашек достигает 70 смВысота шашек достигает 70 смФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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С 13 по 15 сентября в Мичуринске состоится Всероссийская выставка «День садовода-2019», где жители и гости города смогут принять участие в различных интерактивных играх. По информации пресс-службы администрации наукограда, впервые в рамках праздника пройдет необычная тематическая игра «яблочные» шашки.

- В этом году мы постарались внести заметную новизну в традиционное проведение «Дня садовода». Это касается и организации праздника, и его тематического наполнения, и разработок новых мероприятий, и даже обновления сувенирной продукции. На предложение разнообразить культурную программу охотно откликнулись наши дошкольные учреждения и поделились креативными идеями по созданию интерактивной зоны. Уверен, что жители и гости города оценят их по достоинству, - говорит глава города Мичуринска Максим Харников.

Организаторами тематической и еще нескольких интерактивных зон стали педагоги и воспитанники детского сада «Яблонька». Как рассказывает заведующая детским садом «Яблонька» Ирина Полякова, изначально предполагалось сделать «яблочные» шашки обычного размера, но, когда они были готовы, возникла другая идея – организовать настоящую интерактивную игру.

- Мы изготовили шахматное поле размером 2,6м*2,6м и своими руками сделали 24 шашки в виде яблок зеленого и красного цветов, - прокомментировала Ирина Полякова.

Игра в «яблочные» шашки придется по душе людям любого возраста. Несмотря на их высоту в 70 см они получились очень легкими. Изготовили их из пенопласта. Известно, что после участия в «Дне садовода» интерактивная игра и ее мини-версия пополнят коллекцию «Яблоневого музея».

Так выглядит мини-версия тематической игры Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

Так выглядит мини-версия тематической игрыФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

ИСТОЧНИК KP.RU

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