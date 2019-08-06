В Тамбовской области построят более 6 миллионов квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-06T15:00:13+03:00

К 2024 году новые кварталы появятся на севере и юге Тамбова

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К 2024 году в Тамбовской области планируют построить более 6 миллионов квадратных метров жилья. Возведение домов будет вестись во всех муниципалитетах, но в основном, конечно, в Тамбове.

- Активно разрабатываются проекты по застройке северной части города. В частности, в микрорайоне «Телецентр» под эти цели отведены два участка – площадью 39 и 170 гектаров, соответственно. Кроме того, будет интенсивно развиваться строительство микрорайонов «Пехотка» и «Звезда», находящихся в южной части города. Хотелось бы, чтобы более интенсивно застраивалась центральная часть с учетом имеющегося архитектурного стиля Тамбова, - сообщают в администрации Тамбовской области.

На обустройство инфраструктуры для новых микрорайонов потребуется более 20 миллиардов рублей. Сейчас региональные власти обсуждают с ресурсопоставщиками вопрос закладки в их инвестиционные программы средств на комплексное обновление городских сетей с учетом расширения границ Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU