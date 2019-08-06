2019-08-06T14:30:13+03:00
Происшествия

Тамбовчанин во время пьяной ссоры убил сожительницу

44-летний мужчина предстанет перед судом
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установило следствие, 22 мая этого года, при распитии алкоголя у себя в квартире сожители поссорились из-за малозначительного повода. Во время конфликта, происходившего в ванной комнате, обвиняемый начал избивать женщину руками и ногами, отчего она упала в ванную. После этого мужчина сходил на кухню за ножом и стал наносить удары пытавшейся оказать сопротивление сожительнице до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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