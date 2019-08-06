Тамбовчанину дали 2 года условно за порнографию

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-06T16:50:20+03:00

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В Тамбове вынесен приговор 30-летнему мужчине, который распространял в интернете материалы порнографического характера.

- По делу установлено, что обвиняемый, на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте», созданной им под вымышленным именем, в период с мая по октябрь 2018 года разместил порнографические видеоматериалы и предоставил свободный доступ к их просмотру пользователям социальной сети, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно.При этом в течение годичного испытательного срока осужденный обязан регулярно отмечаться в уголовно- исполнительной инспекции и не менять места жительства без уведомления.

ИСТОЧНИК KP.RU