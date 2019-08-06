2019-08-06T11:34:36+03:00
Происшествия

Тамбовчанин хранил в своем доме целый арсенал оружия и боеприпасов

У жителя Кирсановского района нашли ружье, макет автомата Калашникова и даже две сабли
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Оружие нашли в доме жителя Кирсановского районаОружие нашли в доме жителя Кирсановского района
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Сотрудники центра по противодействию экстремизму 5 августа провели обыск в доме 38-летнего жителя села Соколово Кирсановского района, где обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов.

- У мужчины хранились макет автомата Калашникова с 40-ка светозвуковыми патронами, пистолет пневматический МР-654К, пневматическое ружье Хатсан-125, самодельное стреляющее устройство (поджигной), две сабли, 15 патронов калибра 5,45 мм, корпус гранаты Ф-1 без запала и взрывного вещества, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Сообщается, что владелец арсенала доставлен в отдел полиции, сейчас выясняется происхождение оружия и намерения его хозяина.

Происхождение оружия выяснят полицейские

Происхождение оружия выяснят полицейские

Фото УМВД России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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