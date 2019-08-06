Тамбовчанам, не пропустившим "скорую", грозит 5000 штрафа и лишение прав

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-06T11:59:52+03:00

Изменить размер текста: A A

С 6 августа вступает в силу Федеральный закон «О внесение изменений в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь».

- Данный нормативный правовой акт устанавливает административную ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Также он усиливает меру ответственности за непредоставление преимущества в движении машине «скорой помощи» с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, - сообщают в администрации города Тамбова.

Автомобилисты, не пропустившие спешащих на помощь медиков, будут оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей или лишены прав на срок от 3 месяцев до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU