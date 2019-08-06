2019-08-06T11:59:52+03:00
Общество

Тамбовчанам, не пропустившим "скорую", грозит 5000 штрафа и лишение прав

В России ужесточили ответственность за непропуск машины медиков
Марина Поповцева
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С 6 августа вступает в силу Федеральный закон «О внесение изменений в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь».

- Данный нормативный правовой акт устанавливает административную ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Также он усиливает меру ответственности за непредоставление преимущества в движении машине «скорой помощи» с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, - сообщают в администрации города Тамбова.

Автомобилисты, не пропустившие спешащих на помощь медиков, будут оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей или лишены прав на срок от 3 месяцев до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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