Поисковики из Тамбовской области отправятся в экспедицию

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-06T11:09:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Мичуринские поисковики из отряда «Надежда» школы № 7 под руководством педагогов- кураторов отправятся Ленинградскую область. Школьники станут участниками крупнейшей в России военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Апраксин».

С 10 по 24 августа на местах боев Великой Отечественной войны на территории Кировского района близ урочища Вороново ребята попытаются найти останки советских воинов. В этих местах располагаются сотни неучтённых братских и одиночных могил, полковые и дивизионные кладбища. С сентября 1941 по январь 1944 года здесь отдали жизни 29 тысяч советских солдат.

В экспедиции принимают участие поисковики стран СНГ и постсоветского пространства - всего более 650 человек. Им предстоит выработать общие подходов к полевой и архивной работе.

Как сообщили в администрации города Мичуринска, для юных горожан это уже четвертая экспедиция. Прежде ребята уже побывали близ Ржева и Чудово. Там поисковикам удалось найти около 100 советских солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU