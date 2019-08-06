2019-08-06T11:09:29+03:00
Общество

Поисковики из Тамбовской области отправятся в экспедицию

Отряд «Надежда» примет участие в крупнейшей российской военно-исторической экспедиции
Марина Поповцева
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Юным поисковикам удалось найти около сотни советских солдатЮным поисковикам удалось найти около сотни советских солдатФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Мичуринские поисковики из отряда «Надежда» школы № 7 под руководством педагогов- кураторов отправятся Ленинградскую область. Школьники станут участниками крупнейшей в России военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Апраксин».

С 10 по 24 августа на местах боев Великой Отечественной войны на территории Кировского района близ урочища Вороново ребята попытаются найти останки советских воинов. В этих местах располагаются сотни неучтённых братских и одиночных могил, полковые и дивизионные кладбища. С сентября 1941 по январь 1944 года здесь отдали жизни 29 тысяч советских солдат.

В экспедиции принимают участие поисковики стран СНГ и постсоветского пространства - всего более 650 человек. Им предстоит выработать общие подходов к полевой и архивной работе.

Как сообщили в администрации города Мичуринска, для юных горожан это уже четвертая экспедиция. Прежде ребята уже побывали близ Ржева и Чудово. Там поисковикам удалось найти около 100 советских солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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