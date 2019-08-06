2019-08-06T10:30:43+03:00
Общество

Тамбовчанам ужесточили ответственность за нарушение правил плавания

Штрафы для владельцев маломерных судов увеличились в несколько раз
Марина Поповцева
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Вступила в силу новая редакция Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В ней, в частности, ужесточена ответственность за нарушение правил плавания в территориальных водах РФ.

- За превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, нарушение правил маневрирования, предусмотрено наказание в размере от 500 до 1000 рублей (ранее от 300 до 500 рублей) или лишение права управления маломерным судном на срок до шести месяцев, - рассказали в ГУ МЧС по Тамбовской области.

Кроме того, за эксплуатацию судна, не прошедшего технический осмотр либо без бортовых номеров или обозначений, штраф составит от 5000 до 10000 рублей (ранее от 500 до 1000 рублей). Если же за рулем окажется лицо без прав, то его или хозяина, передавшего ему управление, оштрафуют на 10000 – 15000 рублей (ранее 1000 – 2000).

ИСТОЧНИК KP.RU

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