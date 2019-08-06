2019-08-06T10:00:05+03:00
Происшествия

В аварии на Тамбовщине пострадал велосипедист

Мужчину сбил «Шевроле Авео», выезжавший со второстепенной дороги
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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42-летний мужчина попал в больницу42-летний мужчина попал в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбовской области в аварии пострадал велосипедист. По данным УГИБДД по Тамбовской области, ДТП произошло 5 августа в 17 часов 45 минут на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Трудовая рабочего посёлка Мучкапский.

- 48-летний мужчина управлявший автомобилем «Шевроле Авео», при выезде со второстепенной дороги на главную наехал на 42-летнего велосипедиста, который на автомобиле скорой помощи был доставлен в «ТОГБУЗ ЦРБ Уваровская», - сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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