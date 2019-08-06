2019-08-06T13:05:58+03:00
Общество

В Тамбовской области клещи за неделю покусали более 200 человек

Активность членистоногих сохраняется
Марина Поповцева
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В Тамбовской области клещи продолжают вести себя довольно активно. Всего за летний период в поликлинику с укусами клеща обратилось 2866 человек. Среди них 783 ребенка.Только за последнюю неделю медицинская помощь потребовалась 213 пострадавшим, из них 48 детей.

- Анализ показал, что в 58 % случаев присасывание произошло на территории домовладений. А это указывает на необходимость систематического благоустройства приусадебных участков, - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Среди снятых с пострадавших членистоногих 17,1 % являются переносчиками боррелиоза, еще 4,6 % - анаплазмоза. В области отмечено 11 случаев клещевого боррелиоза среди взрослых. Заразившиеся своевременно не обратились за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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