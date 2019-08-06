Тамбовcкий ветеран Илья Вокин принимает поздравления
Почетный гражданин города отмечает 96-летний день рождения
Изменить размер текста:
Илья Иванович Вокин отмечает 96-й день рождения. Он является ветераном Великой Отечественной войны и Почетным гражданином города Тамбова. Пенсионер хорошо знаком тамбовчанам своей бодростью и энергией.
Как рассказали в городской администрации, Илья Иванович прошел войну, после еще 30 лет отслужил в армии, преподавал в тамбовском артиллерийском училище. Он всегда готов выступить перед подрастающим поколением или принять участие в общественной жизни города.
ИСТОЧНИК KP.RU