2019-08-06T09:50:31+03:00
Общество

Тамбовcкий ветеран Илья Вокин принимает поздравления

Почетный гражданин города отмечает 96-летний день рождения
Марина Поповцева
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Илья Иванович Вокин отмечает 96-й день рождения. Он является ветераном Великой Отечественной войны и Почетным гражданином города Тамбова. Пенсионер хорошо знаком тамбовчанам своей бодростью и энергией.

Как рассказали в городской администрации, Илья Иванович прошел войну, после еще 30 лет отслужил в армии, преподавал в тамбовском артиллерийском училище. Он всегда готов выступить перед подрастающим поколением или принять участие в общественной жизни города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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