Тамбовcкий ветеран Илья Вокин принимает поздравления

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-06T09:50:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Илья Иванович Вокин отмечает 96-й день рождения. Он является ветераном Великой Отечественной войны и Почетным гражданином города Тамбова. Пенсионер хорошо знаком тамбовчанам своей бодростью и энергией.

Как рассказали в городской администрации, Илья Иванович прошел войну, после еще 30 лет отслужил в армии, преподавал в тамбовском артиллерийском училище. Он всегда готов выступить перед подрастающим поколением или принять участие в общественной жизни города.

ИСТОЧНИК KP.RU