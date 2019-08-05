2019-08-05T18:00:56+03:00
Общество

Тамбовские осужденные сдали нормы ГТО

В колонии-поселении № 2 продемонстрировали физическую форму
Марина Поповцева
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Осужденные продемонстрировали хорошую физическую формуОсужденные продемонстрировали хорошую физическую форму
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В кирсановской колонии-поселении № 2 совместно с Центром тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для осужденных организовали сдачу нормативов ГТО.

Три девушки продемонстрировали свои возможности в челночном беге, прыжкам в длину с места, выполнили наклоны и подъем туловища из положения лежа.

- Организаторы отмечают, что для осужденных это, в первую очередь, возможность проверить и проявить себя, свои силы и характер. После освобождения полученные знаки ГТО смогут послужить положительной рекомендацией при трудоустройстве, - отмечают в УФСИН по Тамбовской области.

Фото пресс-службы УФСИН России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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