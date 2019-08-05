В Тамбовской области раскрыта кража имущества со двора

СЕГОДНЯ 17:32 2019-08-05T17:32:01+03:00

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47-летний житель села Калаис Кирсановского района обратился в полицию с заявлением о краже. Накануне мужчины не было дома, и этим воспользовался вор, который проник во двор и вынес 20 кг металлолома и насос марки «НШ-100».

Полицейские проверили ближайшие пункты приема металлолома. В результате участковому уполномоченному удалось задержать 38-летнего местного жителя. В отделе полиции задержанный признался в краже.

- Выяснилось, что похищенные металлоизделия 38-летний злоумышленник сдал в пункт приема, а насос продал неизвестному. Все вырученные преступным путем деньги мужчина сразу потратил на себя. Как было установлено, ранее задержанный не раз совершал схожие кражи и имел проблемы с законом, - рассказали в УМВД по Тамбвоской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU