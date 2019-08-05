2019-08-05T16:33:47+03:00
Происшествия

У жителя Тамбовской области изъяли более килограмма марихуаны

Мужчина сорвал наркосодержащее растение в Мичуринском районе
Марина Поповцева
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Сотрудники Госнаркоконтроля совместно с мичуринскими полицейскими задержали 47- летнего мужчину. С собой у жителя Мичуринского района было 1100 граммов марихуаны в невысушенном состоянии.

- Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и сообщил, что нарвал наркосодержащее растение в селе Борщевое, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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