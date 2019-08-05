В Тамбове во время «Песен над Цной» нельзя будет проехать по улице Рахманинова
Ограничение будет действовать 10 августа
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10 августа, во время проведения VII Межрегионального фестиваля хоровой музыки «Песни над Цной», в областном центре введут ограничение на проезд и стоянку автомобилей.
Как следует из постановления городской администрации, запрет на остановку машин на улице Рахманинова (от улицы Набережной до улицы Советской) будет действовать с 12 часов дня и до окончания мероприятия. С 15 часов начнет действовать ограничение на проезд по этой же улице, который также продлится до конца фестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU