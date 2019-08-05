В Тамбовской области прошли соревнования по баскетболу

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-05T16:01:18+03:00

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В Мичуринске прошли массовые соревнования по уличному баскетболу 3х3 «Мичуринск OPEN 2019». За победу боролись 12 команд из Тамбовской и Липецкой областей.

Первое место и 10000 рублей выиграл елецкий "Титан". В решающем матче они обыграли тамбовский "Легион" (Евгений Цуриков, Александр Подольский, Вадим Егоров и Антон Солопов). Тамбовчанам пришлось удовлетвориться 2 местом.

Третьими также стали участники из Тамбовской области - команда областного центра "Агрессор" (Сергей Тюрин, Михаил Аникеев, Алексей Шестаков и Максим Кот). Они обыграли липецкий «Стритбаскет».

Однако удача все улыбнулась "Стритбаскету", они стали лучшими в конкурсе трёхочковых бросков. Победа и денежный приз достались их капитану Сергею Жданову.

Как сообщают в администрации города Мичуринска, позже в уличном баскетболе состязались женские команды из Мичуринска, Липецка и Тамбова. Победителем стала команда «Тополь-М» из Тамбова (Наталья Метеж, Мария Зимина, Надежда Козодаева, Вера Козодаева). На 2 месте «Липчанка», на 3-ем «Мамины чемпионы» также из Липецка. В конкурсе бросков из-за дуги победила липецкая «ДЮСШ-2».

ИСТОЧНИК KP.RU