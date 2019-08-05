В Тамбове за гаражами нашли труп 29-летней автостопщицы из Пензы

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-05T14:30:53+03:00

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Вечером 4 августа в Тамбове, за гаражами на ул. Космодемьянской (недалеко от Комсомольской площади) обнаружили труп 29-летней женщины. По данным следствия, на ее теле насильственных следов смерти не обнаружено. По предварительным данным, она могла замерзнуть. Известно, что погибшая является жительницей Первомайского района города Пензы. Она путешествовала автостопом вместе со своим молодым человеком, его сейчас разыскивают.

- По данному факту в СО по Октябрьскому району города Тамбова проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU