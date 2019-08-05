Житель Тамбовской области отправится за решетку на 3 года за удар ножом

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-05T15:01:03+03:00

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Моршанский районный суд вынес приговор 44-летнему местному жителю. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице.

- По делу установлено, что декабрьским вечером прошлого года между обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей произошел словесный конфликт, в процессе которого мужчина вытащил из кухонного стола нож. Опасаясь за свою жизнь, женщина вышла в террасу дома, куда вслед за ней вышел обвиняемый, где ножом нанес ей один удар в область живота, - рассказали в региональной прокуратуре.

Ранение оказалось серьезным. В итоге суд назначил злоумышленнику 3 года колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU