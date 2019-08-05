2019-08-05T14:02:24+03:00
Общество

Проект тамбовской спортшколы получит грант в 2,5 млн рублей

«Марафон «Туризм как образ жизни» выиграл конкурс Минпросвещения
Марина Поповцева
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Участники областной Школы инструктора детско-юношеского туризма в походе в феврале 2018 годаУчастники областной Школы инструктора детско-юношеского туризма в походе в феврале 2018 годаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Проект областной детско-юношеской спортивной школы выиграл грант - 2,5 млн рублей. Ее «Марафон «Туризм как образ жизни» победил в открытом конкурсе Министерства просвещения РФ. Средства планируется потратить на организацию фестивалей семейного и зимнего туризма. Мероприятия пройдут в области с сентября по декабрь 2019 года. В них примет участие около 2 тысяч человек до 30 лет.

Грант поможет закупить оборудование - палатки, спальные мешки, туристические коврики, сухпайки. Все это необходимо для организации сентябрьского фестиваля, в рамках которого семьям предложат посоревноваться в технике пешеходного и водного туризма, поучаствовать в конкурсах. К декабрьскому фестивалю планируется приобрести двухкомнатные палатки с печкой. Для участия в нем пригласят команды тамбовских школ.

- Этот проект в областной ДЮСШ появился не случайно. С 1 февраля 2017 года здесь успешно развивается направление «Спортивный туризм». Проводятся различные семинары, слеты, мероприятия, разработаны туристские маршруты, действует областная Школа инструктора детско-юношеского туризма, - рассказывают в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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