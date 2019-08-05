В Тамбовской области школа нарушила права учеников

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-05T13:30:06+03:00

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Прокуратура Ржаксинского района выявила нарушения трудового законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних. Ржаксинская школа № 2 заключила срочные трудовые договоры с 26 учениками. Ребята были наняты для благоустройства территории на время каникул.

Большинству из них не исполнилось 15 лет, однако согласия родителей на трудоустройство никто не получил. А это противоречит требованиям ст. 63 Трудового кодекса РФ.

- Кроме того, в личных карточках соответствующей формы, заведенных на каждого из несовершеннолетних работников, отсутствуют их подписи, свидетельствующие о том, что они были ознакомлены с записью о приеме на работу, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

Таким образом, права несовершеннолетних были нарушены. В адрес директора школы внесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU