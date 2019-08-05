В Тамбове насмерть сбили женщину-пешехода

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-05T12:00:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария, в которой погибла женщина, произошла в Тамбове на перекрестке улиц К. Маркса и Куйбышева 4 августа в 20 часов 50 минут. Как сообщили в региональном УГИБДД, 60-летний водитель автомобиля «Лада Веста наехал на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

- Личность погибшей и обстоятельства ДТП устанавливаются, - пояснили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU