2019-08-05T10:31:27+03:00
Общество

Житель Тамбовской области лишился авто за долги

Мужчина задолжал по кредиту 400 тысяч рублей
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Моршанского района задолжал банку 400 тысяч рублей по кредиту. Исполнительное производство о взыскании задолженности было направлено в Моршанский районный отдел судебных приставов УФССП по Тамбовской области.

Поняв, что мужчина не собирается отдавать долг добровольно, судебные приставы вызвали должника к себе. Когда он явился, на принадлежащий ему автомобиль был наложен арест в счет погашения задолженности.

- Транспортное средство было изъято и передано на хранение взыскателю. В настоящее время готовятся документы для оценки автомобиля. Денежные средства полученные от реализации пойдут на погашение задолженности, - сообщают в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области проведен капремонт 79 многоквартирных домов
Тамбовские НКО могут претендовать на гранты
Тамбовчан отвезут в Пантелеймоновский скит
В Тамбовской области появится "живой музей"
Цены на тамбовские товары стали ниже
Пьяный 21-летний житель Тамбовской области пытался подкупить инспектора ГИБДД
Народный артист России Николай Луганский даст концерт в Тамбовской области
Сквер на площади Льва Толстого в Тамбове отремонтируют до конца сентября
День ВДВ в Тамбове прошел под присмотром полиции
Тамбовчане лишились из-за аферистов почти 300 тысяч рублей
На Тамбовщине стали делать больше молока
Тамбовская ритуальная компания вводила клиентов в заблуждение
В Тамбове отключат электроэнергию
Реконструкцию трубопровода на Рылеева в Тамбове закончат к 1 сентября
Мичуринская спортсменка стала второй на международных соревнованиях
В Тамбовской области раскрыта квартирная кража
Тамбовчанка продавала алкоголь несовершеннолетним
В Тамбовской области задержали серийного вора
Приемная мама участника конкурса «Ты супер!» Ивана Масленникова из Тамбовской области просит помочь найти сыну педагога по вокалу
В центре Тамбов отремонтируют электросети и построят новую подстанцию
21-летняя тамбовчанка «испытала» на себе новый вид мошенничества
Тамбовчане ограбили «Магнит»: добычей преступников стали 6 банок кофе
Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом
Тамбовчанка взыскала с судебных приставов 50 тысяч рублей, которые удержали с нее, перепутав с «двойником»
Житель Тамбовской области лишился земельного участка за долги