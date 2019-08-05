Житель Тамбовской области лишился авто за долги
Житель Моршанского района задолжал банку 400 тысяч рублей по кредиту. Исполнительное производство о взыскании задолженности было направлено в Моршанский районный отдел судебных приставов УФССП по Тамбовской области.
Поняв, что мужчина не собирается отдавать долг добровольно, судебные приставы вызвали должника к себе. Когда он явился, на принадлежащий ему автомобиль был наложен арест в счет погашения задолженности.
- Транспортное средство было изъято и передано на хранение взыскателю. В настоящее время готовятся документы для оценки автомобиля. Денежные средства полученные от реализации пойдут на погашение задолженности, - сообщают в УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU