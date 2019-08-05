Тамбовчан отвезут в Пантелеймоновский скит

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-05T10:00:19+03:00

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Жителей Тамбова приглашают принять участие в Дне памяти великомученика и целителя Пантелеймона. Как сообщает тамбовская епархия, 9 августа в 8 часов в Пантелеимоновском скиту, расположенном близ села Беломестная Двойня Тамбовского района, пройдет Божественная литургия под открытым небом, которую возглавит митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

- На богослужение будет принесен ковчег с частицей святых мощей великомученика и целителя Пантелеймона, а также старинная икона святого великомученика Пантелеймона, написанная в русском монастыре на святой Афонской горе в 1899 году, - говорят в тамбовской епархии. - После Литургии состоится молебен с крестным ходом на монастырское озеро, где будет совершено освящение воды, после которого все желающие смогут погрузиться в воду освященного озера.

Автобусы в Пантелеймоновский скит будут отправляться 9 августа, с 6 до 7 часов от Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова (ул. Степана Разина). Стоимость билета в обе стороны – 180 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU