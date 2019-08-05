2019-08-05T09:33:29+03:00
Звезды

В Тамбовской области появится "живой музей"

Рассказовская усадьба Асеевых будет передана в ведение региона
Марина Поповцева
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Экспозицию музея сможет дополнить каждый желающийЭкспозицию музея сможет дополнить каждый желающийФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Министерство культуры РФ согласовало передачу рассказовской "Усадьбы Асеевых" с территорией в 8,5 гектаров в ведение Тамбовской области.

Объект был отреставрирован в прошлом году. Предполагается, что комплекс станет эко-музеем, который будет вовлекать посетителей в жизнь загородной провинциальной усадьбы. Появится здесь своя музейная экспозиция, будет предусмотрена программа мероприятий для гостей.

- Концепция предполагает создание многофункционального культурно-досугового и просветительского центра с проведением сезонных мероприятий. Ее обсудили участники культурного сообщества области – представители музеев, турфирм, организаций образования и культуры, историки, любители истории и культуры, - рассказали в региональной администрации.

К сожалению, от оригинальной усадьбы не сохранилось ничего, кроме стен. Интерьеры пришлось воссоздавать по старым фото и со слов очевидцев. А помочь в формировании музейного фонда могут сами посетители: каждый желающий сможет передать в музей семейный раритет или коллекционную вещь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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