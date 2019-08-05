Цены на тамбовские товары стали ниже

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-05T09:00:13+03:00

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Тамбовстат отметил снижение цен на тамбовские товары в первом полугодии 2019 года. Сильнее всего снижение заметно в производстве пищевых продуктов (89,7 %).

За прошедшие полгода дешевле на 7-17 % производители продают свинину, сахар, подсолнечное масло, мясные полуфабрикаты, мясо и субпродукты птицы. Также снизились цены в производстве резиновых и пластиковых изделий (98,1 %), бумаги и бумажных изделий (99,5 %). Тамбовские производители на 5-8 % снизили цены на пластиковые плиты и листы, строительные растворы, путевое оборудование и запчасти к нему.

При этом максимальный рост цен отмечен в сферах ремонта и монтажа машин и оборудования (107,7 %), производстве химических веществ и продуктов (107,1 %). В Тамбовской области за январь-июнь 2019 года цены производителей промышленных товаров по сравнению с первым полугодием 2018 года выросли на 13,1 процент.

- В истекшем полугодии отмечается рост цен производителей промышленных товаров в большинстве регионов Центрального федерального округа, а в целом по России цены производителей выросли на 0,6 процента, - сообщают в администрации Тамбовской области.

На формирование цены влияют себестоимость зерна и кормов, сезонные колебания производства и потребления, конкуренция, уровень мировых цен.

ИСТОЧНИК KP.RU