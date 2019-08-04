2019-08-04T14:52:01+03:00
Происшествия

Пьяный 21-летний житель Тамбовской области пытался подкупить инспектора ГИБДД

Теперь молодому человеку грозит крупный штраф, а, может, и лишение свободы
Анна ГРЕБЕНКИНА
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21-летний житель Тамбовской области попытался подкупить полицейского. Как рассказали в региональном УМВД, инцидент произошел в Рассказовском районе. Инспектор ГИБДД остановили автомобиль, за рулем сидел подвыпивший парень. Чтобы избежать ответственности молодой человек предложил правоохранителю пять тысяч рублей. Когда автоинспектор не поддался на уговоры пьяного водителя, тот попытался оставить деньги в служебной машине сотрудника ГИБДД. В итоге полицейский задержал местного жителя и изъял купюры в качестве вещественного доказательства.

Теперь стражи порядка начали проверку, парню грозит штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки (150 000 - 300 000) либо лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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