Народный артист России Николай Луганский даст концерт в Тамбовской области
Народный артист РФ Николай Луганский ежегодно в конце лета проводит концерт в музее-усадьбе С. В. Рахманинова «Ивановка». В этом году выступление пианиста состоится 17 августа. Для гостей прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов.
Николай Луганский - художественный руководителем Международного музыкального фестиваля имени С. В. Рахманинова, почетный гражданин Ивановки. Артист постоянно оказывает большую поддержку музею. Благодаря его помощи в усадебном доме были воссозданы несколько комнат и кабинетов, мемориальная библиотека, дворовая изба, садовый домик. Именно по инициативе Николая Луганского благотворители подарили «Ивановке» рояль Steinway.
ИСТОЧНИК KP.RU