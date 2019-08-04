Народный артист России Николай Луганский даст концерт в Тамбовской области

4 Авг. 14:41 2019-08-04T14:41:13+03:00

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Народный артист РФ Николай Луганский ежегодно в конце лета проводит концерт в музее-усадьбе С. В. Рахманинова «Ивановка». В этом году выступление пианиста состоится 17 августа. Для гостей прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов.

Николай Луганский - художественный руководителем Международного музыкального фестиваля имени С. В. Рахманинова, почетный гражданин Ивановки. Артист постоянно оказывает большую поддержку музею. Благодаря его помощи в усадебном доме были воссозданы несколько комнат и кабинетов, мемориальная библиотека, дворовая изба, садовый домик. Именно по инициативе Николая Луганского благотворители подарили «Ивановке» рояль Steinway.

ИСТОЧНИК KP.RU