День ВДВ в Тамбове прошел под присмотром полиции
2 августа в Тамбове отмечалась 89-я годовщина с момента создания воздушно-десантных войск России. В Тамбове десантники собирались на митинг около памятника погибшим воинам-интернационалистам, расположенным рядом с Парком Победы в северной части города.
- Для охраны общественного порядка и общественной безопасности органами внутренних дел было задействовано 60 сотрудников полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Блюстители правопорядка находились рядом, чтобы не было совершено никаких правонарушений, как со стороны десантников, так и в отношении них. После небольшого митинга десантники переместились на тамбовский ипподром, где в торжественной обстановке продолжилось празднование. Нужно отметить, что задачи по сохранению правопорядка и общественной безопасности тамбовскими полицейскими были выполнены. Массовых нарушений порядка и безопасности не было допущено.
ИСТОЧНИК KP.RU