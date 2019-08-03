2019-08-03T14:48:40+03:00
Общество

День ВДВ в Тамбове прошел под присмотром полиции

Нарушений порядка зафиксировано не было
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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2 августа в Тамбове отмечалась 89-я годовщина с момента создания воздушно-десантных войск России. В Тамбове десантники собирались на митинг около памятника погибшим воинам-интернационалистам, расположенным рядом с Парком Победы в северной части города.

- Для охраны общественного порядка и общественной безопасности органами внутренних дел было задействовано 60 сотрудников полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Блюстители правопорядка находились рядом, чтобы не было совершено никаких правонарушений, как со стороны десантников, так и в отношении них. После небольшого митинга десантники переместились на тамбовский ипподром, где в торжественной обстановке продолжилось празднование. Нужно отметить, что задачи по сохранению правопорядка и общественной безопасности тамбовскими полицейскими были выполнены. Массовых нарушений порядка и безопасности не было допущено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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