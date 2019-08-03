2019-08-03T13:25:35+03:00
Происшествия

Тамбовчане лишились из-за аферистов почти 300 тысяч рублей

Мошенникам поверили две женщины и мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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За одни только сутки мошенники обманули трех жителей области, у которых похитили 263 тысячи рублей. Во всех случаях аферисты представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали якобы о несанкционированном снятии денежных средств со счета.

- 54-летней жительнице областного центра позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее банковской карты происходит несанкционированное снятие денежных средств и добавили, что это, скорее всего, мошенники. Для блокировки карты попросил сообщить установочные данные карты. Женщина поверила мошеннику и сообщила номер карты и ее пароль. После этого произошло списание 108 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - По аналогичной схеме обманули 30-летнюю женщину проживающую в Тамбове. После того как она продиктовала по телефону пароль банковской карты, у нее со счета пропало 34 тысячи рублей. В Тамбовском районе у 56-летего мужчины похитили 122 тысячи рублей.

В настоящее время по всем фактам проводятся мероприятия по установлению личности мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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