2019-08-03T12:45:28+03:00
Общество

На Тамбовщине стали делать больше молока

Рост произошел за счет фермерских хозяйств
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области по итогам шести месяцев 2019 года в регионе на 200 тонн увеличилось производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах к уровню того же периода прошлого года (2019 год – 15,2 тысячи тонн, 2018 год – 15 тысяч тонн). Производство молока в сельхозпредприятиях осталось на уровне прошлого года – 37 тысяч тонн. На сегодняшний день в Тамбовской области в сфере молочного скотоводства работают 36 сельхозорганизаций и 131 крестьянских (фермерских) хозяйств.

- Положительный результат в производстве молока достигается за счет роста продуктивности животных, обновления стада, улучшения кормовой базы, внедрения современных технологий содержания животных, строительства новых и реконструкции старых молочно-товарных ферм, -сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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