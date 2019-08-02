Реконструкцию трубопровода на Рылеева в Тамбове закончат к 1 сентября

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-02T16:59:33+03:00

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В Тамбове продолжается реконструкция теплосети на улице Рылеева. К настоящему времени демонтированы плиты и трубопровод на протяжении 130 м из запланированных 200. Осуществляется чистка канала, засыпается песчаная подушка, завезены новые трубы.

Вскрывать проезжую часть на кольце, как предполагалось ранее, не потребуется. Благодаря этому ограничение движения будет частичным и продлится до 15 августа.

- Реконструкция, в ходе которой будет заменен проблемный участок тепловой магистрали на новые трубы с системой дистанционного контроля, позволит обеспечить бесперебойное водо- и теплоснабжение в предстоящем отопительном сезоне, - рассказали в городской администрации.

3 августа будет восстановлено горячее водоснабжение в северной части Тамбова, так как ремонт повреждений, возникших в ходе гидравлических испытаний, завершились. Ремонтные работы будут окончены к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU