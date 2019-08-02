2019-08-02T16:02:06+03:00
Происшествия

В Тамбовской области раскрыта квартирная кража

Житель Инжавино сдал похищенное в металлолом
Марина Поповцева
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В Инжавино неизвестный пробрался в пустующий дом, принадлежащий пенсионерке. Мужчина поживился алюминиевой флягой и водяным насосом. Кражу обнаружили родственники старушки, которые и сообщили о произошедшем в полицию.

Полицейские разыскали, задержали и доставили в отдел полиции 48-летнего местного жителя, который уже не раз совершал похожие кражи.

- Мужчина сознался в хищении и рассказал, что украденные предметы сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил на себя. Теперь задержанному придется возместить материальный ущерб из своего кармана, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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