2019-08-02T15:28:52+03:00
Происшествия

Тамбовчанка продавала алкоголь несовершеннолетним

Суд приговорил женщину к 4 месяцам исправительных работ
Марина Поповцева
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55-летнюю жительницу Тамбова осудили за то, что она продавала спиртное несовершеннолетним. Прежде женщину уже привлекали за это к административной ответственности, однако тамбовчанка заплатила 30 тысяч рублей штрафа и продолжала продавать алкоголь подросткам.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнице наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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