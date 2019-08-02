Тамбовчанка продавала алкоголь несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-02T15:28:52+03:00

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55-летнюю жительницу Тамбова осудили за то, что она продавала спиртное несовершеннолетним. Прежде женщину уже привлекали за это к административной ответственности, однако тамбовчанка заплатила 30 тысяч рублей штрафа и продолжала продавать алкоголь подросткам.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнице наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU