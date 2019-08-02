2019-08-02T14:21:19+03:00
Происшествия

В Тамбовской области задержали серийного вора

Мужчина дважды проникал на одно и то же предприятие, а на третий – попался
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В июне этого года в отделение полиции поселка Петровское МОМВД России «Мичуринский» поступило заявление от хозяина одного из местных сельхозпредприятий по фактам хищения у него дизельного топлива. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что кто-то дважды в течение месяца дважды проникали на неохраняемую территорию предприятия и слил порядка 1000 литров топлива.

Чтобы вычислить преступника, полицейские взяли территорию под скрытое наблюдение. Это помогло. 30 июля при попытке совершения кражи зерна с зернохранилища задержали 22-летнего рабочего предприятия. Молодой человек приготовился вывезти 12 мешков ячменя. Парня доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

- В ходе опроса задержанный сознался в совершении краж дизтоплива в июне, - рассказали в пресс-службе УМВД России по тамбовской области. - По словам фигуранта, он в ночное время проникал на территорию СХПК и сливал топливо в заранее приготовленные канистры. Ворванную солярку продавал знакомому по заниженной стоимости, деньги тратил на личные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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