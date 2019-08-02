Приемная мама участника конкурса «Ты супер!» Ивана Масленникова из Тамбовской области просит помочь найти сыну педагога по вокалу

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-02T13:32:34+03:00

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Приемная мама мальчика-мулата Ивана Масленникова из города Уварово, который недавно выступил третьем суперсезоне международного конкурса «Ты супер!» на канале НТВ, обратилась на сайт губернатора Тамбовской области с просьбой о помощи. Женщина, которая опекает талантливого ребенка уверена, что Ивану необходимо развиваться, но сейчас условия для этого нет.

- Ваня достойно выступил на шоу «Ты супер!» и вышел в финал конкурса, - говорит Галина Лучникова. - Наряду с другими новичками он был приглашён принять участие в следующем сезоне этого конкурса. Все эти годы руководителем по вокалу у Ивана была Галина Сторожева, учитель музыки МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова». Мы безмерно благодарны этому педагогу, сумевшему разглядеть музыкальный талант в нашем ребенке и много сделавшему для него в последствии. Однако, по признанию Галины Борисовны, она сделала всё, что возможно для своего подопечного и ей сложно конкурировать с профессиональными педагогами по вокалу уровня музыкального колледжа, которые готовят других участников. Прошу вас помочь моему сыну с педагогом по вокалу, который помог бы ему с подбором репертуара и развил бы его вокальные способности. Мы получаем много сообщений от незнакомых людей, которые хотят видеть Ваню следующем сезоне. Готовы выезжать в Тамбов на занятия.

Как следует из ответа управления культуры и архивного дела области, поддержку Ивану Масленникову готовы оказать в Тамбовском колледже искусств. Здесь пообещали организовать для него занятия с педагогом по вокалу в новом учебном году.

ИСТОЧНИК KP.RU