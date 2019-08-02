В центре Тамбов отремонтируют электросети и построят новую подстанцию

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-02T12:29:18+03:00

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Энергетики приступили к капитальному ремонту сетей электроснабжения на двух улицах – Московской и Куйбышева. Имеются ввиду их кварталы от Базарной до Пролетарской. Модернизация подразумевает практически полную замену всех коммуникаций: планируется установить новую трансформаторную подстанцию, проложить две кабельные линии, установить бетонные опоры и протянуть магистральные воздушные линии электропередачи.

В районе, где пройдет ремонт, располагаются, в основном, дома частного сектора. Оттуда в последние годы часто поступали жалобы: оборудование старой подстанции не было рассчитано на выросшие нагрузки, да и местоположение её не позволяло равномерно обеспечить должный уровень напряжения по всему квадрату, ограниченному вышеназванными улицами. Новая комплектная трансформаторная подстанция разместится в центре этой территории и решит проблему качества электроснабжения для всех расположенных здесь домовладений.

- Проведение этих работ не только позволит нормализовать напряжение в этом районе и снизить потери электрической энергии, - поясняет начальник производственно-технического отдела «ОРЭС-Тамбов» Евгений Гетьман. - Мы получим возможность дальнейшего развития сетей и эффективное использование энергетических ресурсов города. Реализация этого проекта позволит разгрузить существующие в районе этих улиц сети электроснабжения, снизит дефицит мощности и обеспечит возможность нормального электроснабжения потребителей, особенно в зимний период.

Сообщается, что работы по модернизации на условиях подряда ведет организация, специализирующаяся на строительстве энергосетей. На их выполнение потребуется порядка двух месяцев. Не удастся обойтись без некоторых неудобств, которые вынужденно будут доставлены жителям этого микрорайона. Речь о кратковременных отключениях, неизбежных при выполнении таких работ.

ИСТОЧНИК KP.RU