2019-08-02T11:45:09+03:00
Происшествия

21-летняя тамбовчанка «испытала» на себе новый вид мошенничества

Лжесотрудник банка предложил девушке обналичить бонусные баллы, но лишил всех средств
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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1 августа в полицию Моршанского района обратилась 21-летняя девушка с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что 29 июля на мобильный ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, в котором у потерпевшей были выпущены карты. Мнимый сотрудник кредитной организации предложил обналичить накопленные баллы с карты, но для этого хозяйке карты необходимо сообщить некоторые данные. В итоге тамбовчанка сообщила все установочные данные и коды своих карт. После этого ее счетов через услугу «мобильный банк» сразу списались все деньги - 49000 рублей. Спустя несколько дней, не дождавшись обналиченных баллов и поняв, что все деньги исчезли, девушка обратилась в полицию.

- В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что злоумышленник звонил с номера, зарегистрированного в Краснодарском крае, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время ведутся все необходимые мероприятия по розыску злоумышленника и возврату денег потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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