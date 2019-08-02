Тамбовчане ограбили «Магнит»: добычей преступников стали 6 банок кофе

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-02T11:00:15+03:00

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1 августа в дежурную часть УМВД по г. Тамбову поступило сообщение о грабеже от директора магазина «Магнит», расположенного на бульваре Энтузиастов. Двое неизвестных мужчин прямо на глазах у продавцов похитили с прилавка 6 банок кофе и скрылись. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

- Опросив возможных свидетелей и просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские установили личности подозреваемых в совершении грабежа, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Вскоре их задержали сотрудниками ППС. Грабителями оказались двое 22-летних жителей Тамбова. Они задержаны, дали признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU