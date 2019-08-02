2019-08-02T10:21:09+03:00
Общество

Тамбовчанка взыскала с судебных приставов 50 тысяч рублей, которые удержали с нее, перепутав с «двойником»

Женщине приписали несуществующее жилье в Тамбове и огромный долг за коммуналку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жительница Гавриловского района несколько лет добивалась возврата 50 тысяч рублей, которые взыскали с нее по ошибке судебных приставов. Еще в 2014 году на основании судебного приказа с женщины взыскали задолженность перед УК «Тамбовский коммунальный стандарт» за коммунальные услуги. Квартира, которую якобы не оплачивала владелица, находилась в Тамбове. По стечению обстоятельств имя, отчество и фамилия жительницы Гавриловского района полностью совпали с данными настоящей должницы. Дата рождения и другие данные различались, но на это никто не обратил внимание. В итоге в июне 2016 года с банковского счета женщины в счет погашения задолженности списали больше 50000 рублей.

- Жительница Гавриловского района стала обращаться в различные учреждения, организации и органы, в том числе в службу судебных приставов-исполнителей и суд, - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области. - После этого было установлено, что указанной управляющей компании денежные средства задолжала совсем другая гражданка.

В сентябре 2016 года - через 2 месяца после того, как были списаны денежные средства со счета заявительницы-пенсионерки, указанный судебный приказ был отменен мировым судьей, ввиду установления ошибки в отношении личности должника. В декабре 2016 года мировой судья вынес решение о повороте исполненного судебного приказа, т.е. о взыскании денежных средств с ООО Управляющая компания «Тамбовский коммунальный стандарт» в пользу заявительницы. Но к этому моменту компания «Тамбовский Коммунальный Стандарт», которая сама оказалась в долгах на сумму больше 86 миллионов рублей, была признана банкротом. А приставы настаивали, что никаких нарушений со своей стороны в этой ситуации не допустили.

В итоге женщина обратилась в суд о возмещении вреда, причиненного действиями судебного пристава-исполнителя. Лишь в ноябре 2018 года суд признал ее правоту и взыскал с Федеральной службы судебных приставов России за счет казны Российской Федерации в пользу истицы 50768 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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