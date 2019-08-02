2019-08-02T09:33:52+03:00
Общество

Житель Тамбовской области лишился земельного участка за долги

Мужчина задолжал 410 тысяч рублей
Марина Поповцева
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Житель Мичуринского района задолжал 410 тысяч рублей по налогам. При этом никаких попыток выплатить долг мужчина не предпринимал. Исполнительное производство о взыскании задолженности поступило в в Мичуринский районный отдел судебных приставов УФССП по Тамбовской области.

- Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства установлено, что мужчина является собственником земельного участка в г. Мичуринске общей площадью 1990 кв.м. После чего, судебный пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением об обращении взыскания на данный земельный участок для его последующей продажи на торгах, - рассказали в региональном УФССП.

Мичуринский городской суд обратил взыскание на земельный участок неплательщика. Земля была продана, а вырученные средства полностью погасили задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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