Житель Тамбовской области лишился земельного участка за долги
Житель Мичуринского района задолжал 410 тысяч рублей по налогам. При этом никаких попыток выплатить долг мужчина не предпринимал. Исполнительное производство о взыскании задолженности поступило в в Мичуринский районный отдел судебных приставов УФССП по Тамбовской области.
- Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства установлено, что мужчина является собственником земельного участка в г. Мичуринске общей площадью 1990 кв.м. После чего, судебный пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением об обращении взыскания на данный земельный участок для его последующей продажи на торгах, - рассказали в региональном УФССП.
Мичуринский городской суд обратил взыскание на земельный участок неплательщика. Земля была продана, а вырученные средства полностью погасили задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU