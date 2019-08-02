2019-08-02T17:59:48+03:00
Общество

Тамбовская ритуальная компания вводила клиентов в заблуждение

ФАС устранила недобросовестную конкуренцию
Марина Поповцева
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Тамбовский предприниматель обратился в региональное ФАС с заявлением о недобросовестной конкуренции. Он сообщил, что ритуальная компания разместила на своем павильоне рекламу о бесплатном проведении похорон для участников ВОВ и военных. Однако эта информация недостоверна, так как родственники умерших сначала должны оплатить похороны, а потом предоставить документы на возмещение расходов за ритуальные услуги.

- Данная реклама вводит потребителей в заблуждение относительно условий их предоставления, чем ООО «Тамбовская ритуальная компания» обеспечивает внеконкурентное преимущество при осуществлении коммерческой деятельности на рынке ритуальных услуг г.Тамбова путем привлечения наибольшего покупательского спроса и могут причинить убытки конкурентам, - сообщает УФАС по Тамбовской области.

Антимонопольная служба вынесла ритуальной компании предупреждение. Той пришлось подчиниться и убрать информацию о бесплатных похоронных услугах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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