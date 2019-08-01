2019-08-01T16:59:59+03:00
Происшествия

Тамбовчанин из ревности напал с ножом на сожительницу

Женщина получила несколько ранений в живот, но осталась жива
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Сосновке задержали 63-летнего, ранее неоднократно судимого мужчину, который подозревается в покушении на убийство своей сожительницы. По данным следствия, поздним вечером 31 июля текущего года, он, будучи нетрезвым, отправился на предприятие, где работала его 42-летняя гражданская супруга и напал на нее с ножом. С несколькими ранениями в живот женщину госпитализировали в местную больницу. В отношении нападавшего следователи Моршанского МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

- Подозреваемый в этом преступлении задержан, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Как пояснил мужчина, поводом для совершения преступления стала ревность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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