2019-08-01T16:15:55+03:00
Общество

В Тамбовской области появились мобильные бригады

Сельских пенсионеров будут доставлять в поликлинику на микроавтобусах
Марина Поповцева
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Новые автобусы приспособлены для перевозки любых пациентовНовые автобусы приспособлены для перевозки любых пациентовФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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1 августа в Тамбовской области начали работать мобильные бригады, которые доставляют пенсионеров в медицинские учреждения. В удаленных селах Тамбовщины пожилым людям непросто добраться до поликлиники. Новшество поможет им своевременно проходить необходимые медицинские осмотры и скрининги.

Для перевозки пожилых пациентов на средства федерального бюджета были приобретены 23 комфортных и безопасных микроавтобуса, оборудованных подъемниками для инвалидных колясок. Одними из первых к работе приступили медики Токаревского района.

- Сегодня в Токаревскую центральную районную больницу для профилактического осмотра доставили 8 человек, которые проживают в деревне Федоровка. В настоящее время составлены графики выездов и список пациентов. Мобильные бригады будут выезжать в отдаленные села трижды в неделю, - сообщили в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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