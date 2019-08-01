Тамбовские полицейские вернули хозяйке похищенное

СЕГОДНЯ 15:59 2019-08-01T15:59:01+03:00

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38-летняя жительница Мичуринска забыла на скамейке свою сумку. Вернувшись назад, женщина поняла, что вещь пропала.Поиски результата не принесли, тогда женщина отправилась в полицию, где рассказала, что в сумке находилось два сотовых телефона.

- При проведении оперативных мероприятий в результате розыска был задержан гражданин 1996 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. При опросе выяснилось, что похищенное парень хранил у себя дома, телефоны пользовался сам. Гаджеты были изъяты и будут возвращены потерпевшей, - рассказали в региональном УМВД.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU