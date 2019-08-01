Тамбовские волонтеры убрали мусор на берегах рек и озер

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-01T15:31:14+03:00

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В рамках Всероссийской акции «Вода России» в 2019 году тамбовчане провели 46 субботников. Активисты работали на пляжах, у плотин, в заказниках.

- В экологических мероприятиях приняли участие свыше 2,5 тысячи человек. Активисты привели в порядок береговые территории водных объектов Цна, Пичаевка, Осиновка, Ворона, Польной Воронеж, Барсучка, Савала, а также а также на многих прудах и водохранилищах области, - пояснили в региональной администрации.

Акция будет продолжаться до ноября 2019 года. За это время волонтерам предстоит убрать еще несколько километров береговых территорий. Кстати, в 2018 году Тамбовщине удалось войти в топ-10 регионов-лидеров по активности участия в акции "Вода России".

ИСТОЧНИК KP.RU