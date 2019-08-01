2019-08-01T14:59:24+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские раскрыли квартирную кражу

Женщина вынесла и сдала в ломбард чужие бытовые приборы
Марина Поповцева
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В Тамбове женщина проникла в незапертую квартиру и поживилась бытовой техникой. 30- летний хозяин квартиры, обнаружив пропажу, сообщил о ней в полицию. Стражи порядка заподозрили ранее судимую 34-летнюю женщину.

В отеле полиции задержанная во всем призналась. Она рассказала, что сдала бытовую технику в ломбард, а деньги потратила. Однако возмещать потерпевшему ущерб злоумышленнице все равно придется.

- Установлено, что ранее женщина уже не раз имела проблемы с законом и совершала схожие кражи. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, - сообщает УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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