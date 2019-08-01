Тамбовчанин повредил авто, водитель которого обрызгал его водой из лужи

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-01T14:05:05+03:00

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В мировом суде Мичуринска вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 22-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в совершении преступления по ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

Как установлено по делу, ноябрьской ночью прошлого года мичуринец, будучи пьяным, шел по ул. Революционной наукограда. Он обратил внимание на припаркованный у обочины автомобиль марки «Ford Fokus». Мужчина вспомнил, что некоторое время назад водитель этого автомобиля, проезжая мимо, обрызгал его из лужи и решил отомстить. Подойдя к автомобилю, он несколько раз ударил по нему ногой, причинив повреждения в виде вмятин и царапин на двери автомобиля. Сумма причиненного ущерба составила более 11 тысяч рублей. -

- С учетом мнения государственного обвинителя, наличия в действиях подсудимого рецидива преступлений, суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения своды условно, с испытательным сроком 8 месяцев, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU