2019-08-01T13:30:58+03:00
Общество

В Тамбовской области стартовал сбор яблок

Аграрии убрали 260 тонн ранних плодов
Марина Поповцева
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На Тамбовщине начали собирать ранние сорта яблок. К настоящему моменту собрано более 260 тонн плодов при урожайности 119 ц/га, это лишь 2 % от прогнозируемого урожая. Всего планируется собрать 12 тысяч тонн с площади 1,4 тысячи гектара.

- В Тамбовской области работает 12 специализированных садоводческих хозяйств. Самые большие площади садов, планируемых к уборке (свыше 400 гектаров) имеет ОАО «Дубовое». Свыше 300 гектаров садов предстоит убрать в ООО «Снежеток», - рассказали в региональной администрации.

Отметим, что в последние 2 года в области заложено около 2 тысяч гектаров садов, в основном, интенсивного типа. В 2019 году садоводы заложат более 600 тысяч га садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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