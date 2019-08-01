Дороги микрорайона Майский под Тамбовом оказались бесхозными

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-01T13:00:21+03:00

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В аппарате Уполномоченного по правам человека в регионе провели целое расследование, чтобы выяснить, кто должен заниматься содержанием грунтовых дорог в микрорайоне Майском и пришли к выводу, что по сути они являются бесхозными.

Все началось с того, что в декабре 2018 года к омбудсмену обратился глава многодетной семьи, проживающей на улице Хлеборобная микрорайона. Мужчина пожаловался, что зимой дороги никто не чистит. Люди с маленькими детьми с трудом добираются до школ, детских садов и работы. Чтобы расчистить себе путь, жителям приходится за свой счет нанимать уборочную технику. Уполномоченный усмотрел в таком положении вещей нарушение прав граждан на благоприятные условия проживания и начал выяснять, кто должен заниматься содержанием дорог в микрорайоне.

Выяснилось, что улица Хлебная расположена на территории Донского сельсовета Тамбовского района. Но в собственность сельсовету она не передана и фактически находится в распоряжении комитета по управлению имуществом Тамбовской области. Соответственно, Донской сельсовет не может чистить не принадлежащую ему грунтовую дорогу - это могут расценить как нецелевое расходование бюджетных средств. Точно такой же ответ пришел уполномоченному из администрации Тамбовского района. Там омбудсмену посоветовали обратиться в комитет по управлению имуществом области или казенное предприятие «Капиталстрой», которому земельный участок, в который входит и ул. Хлебная, предоставлен под жилищную застройку. Выяснилось также, что дороги, имеющиеся на этом участке, в том числе и улица Хлебная, не зарегистрированы и ни у кого на балансе не состоят. Поэтому нет ни ответственных, ни денег на их содержание. В «Капиталстрое» уполномоченному порекомендовали вернуться туда, откуда он начал свое расследование, заявив, что содержание дорог является обязанностью местного муниципалитета.

Получив такие «разъяснения» из всех возможных инстанций Уполномоченный обратился в прокуратуру. В ходе проверки прокуроры выяснили, что льготные участки под строительство в микрорайоне Майский (в том числе для многодетных семей), выделялись, начиная с 2014 года. Еще тогда был разработан проект по строительству сетей и автодорог. Но в 2018 году в этот проект решили внести изменения. В прошлом году в Майском реализовали первый этап строительства магистралей, в этом году строят вторую очередь дорог. Улица Хлебная, в эти первые два этапа не вошла, заасфальтировать дороги здесь обещают в период 2020-2021 годов. Известно, что лишь только в июне текущего года управление градостроительства и архитектуры области сформировало заявку в отраслевое министерство для получения средств из федерального бюджета на строительство 3-го этапа автодорог в микрорайоне Майский. А пока на улицах не появился асфальт, их не ставят на баланс и, соответственно, обслуживание.

- Предоставляемые на территории микрорайона Майский многодетным семьям земельные участки лишены подъездных путей, необходимых для нормальной жизнедеятельности, а отсутствие финансирования и не проведение работ по зимнему содержанию автодорог в границах земельных участков, находящихся в государственной собственности Тамбовской области, создают угрозу жизни и здоровью граждан, - сделали вывод в прокуратуре Тамбовского района.

По результатам прокурорской проверки комитету по управлению имуществом области и КПТО «Капиталстрой» выдали представление об устранении нарушений. Но проблема остается актуальной до сих пор и, судя по всему, не разрешится, пока на улицах не появится асфальт, а это произойдет в лучшем случае через еще 1-2 зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU