В Тамбове проведут модернизацию водопровода и канализации

СЕГОДНЯ 12:18 2019-08-01T12:18:59+03:00

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Руководство города Тамбова обсудили с "Тамбовскими коммунальными сетями" модернизацию городских систем водоснабжения и водоотведения. Эти коммуникации, особенно коллекторы, достаточно изношены, капитальный ремонт необходим им в ближайшее время.

Решить проблему можно, заключив концессионное соглашение и разработав инвестиционную программу по ремонту коммуникаций, замене части старых сетей и строительству новых. Наиболее остро стоит вопрос реконструкции коллектора на Гастелло и Коммунальной. Кроме того, со временем в микрорайонах "Телецентр" и МЖК потребуется развивать систему водоснабжения. Именно эти территории сейчас первые в очереди на строительство нового жилья.

- В администрации города сейчас прорабатывается техническое задание, на основе которого АО «Тамбовские коммунальные системы» будет разработана инвестиционная программа. После утверждения на уровне региональных управлений ТЭК и ЖКХ и регулированию тарифов, она будет окончательно оформлена и можно будет приступать к ее реализации. В дальнейшем инвестиционная программа и реализуемые в ее рамках мероприятия должны войти в основу концессионного соглашения, - сообщают в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU